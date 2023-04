x x

CARONNO PERTUSELLA – È riuscito ad intrufolarsi nel plesso produttivo di via Euclide a Caronno Pertusella ma ha fatto scattare l’allarme e il rapido intervento, in meno di due minuti, della guardia giurata dell’istituto di vigilanza privato “La Vedetta Lombarda” ha costretto il ladro ad una rapida fuga abbandonando la cassa che aveva già preso.

Così è stato sventato lo scorso 24 aprile alle 21 un furto ai danni di un’azienda specializzata nella lavorazione dell’acciaio. Quando è scattato l’allarme la guardia giurata è arrivata sul posto in pochi minuti. Un’arrivo che non è sfuggito al ladro che, magari avvisato da un palo, si è dileguato pochi attimi prima che il vigilantes entrasse in azienda. Sul posto anche i carabinieri subito contattati dalla centrale operativa dell’istituto di vigilanza privata. E’ stato effettuato un sopralluogo per capire i danni provocati dall’effrazione, che saranno riparati impedendo nuovi accessi, e confermando che il ladro non è riuscito ad impossessarsi di nulla.

