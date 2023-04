x x

SARONNO – Vittoria ampia e di grande consapevolezza: i giocatori dell’Az Robur Saronno si regalano e, sabato sera, regalano al pubblico del PalaRonchi e della città di Saronno un’altra grandissima finale, quella della C Gold lombarda.

La cronaca – Dopo aver conquistato la promozione in serie B nella stagione regolare, la squadra di coach Renato Biffi ha vinto gara1 di semifinale con la numero del tabellone verde Olimpia Lumezzane e questa sera scendeva sul parquet di casa per chiudere subito i conti. Gli ospiti partono bene con il gioco interno di Diminic (15 punti ma 6/17 al tiro) e arrivano fino al 20-30 al 12′, poi si accende la macchina offensiva roburina e la gara cambia completamente volto. De Capitani, Beretta, Pellegrini, Fusella, Bellotti martellanno il canestro e vanno tutti in doppia cifra. I quarti centrali con la difesa pazzesca di Quinti segnano un solco irrecuperabile per l’Olimpia. Alla fine il punteggio si amplia a dismisura e la vittoria è per 90-66.

Due dimostrazioni di grande forza per l’Az Robur Saronno che ora aspetta il Pizzighettone per giocarsi il titolo di campioni della Serie C Gold 2022-2023.

