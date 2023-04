x x

CARONNO PERTUSELLA – Nel sabato della quinta giornata di Serie A1 Softball vincono Forlì e Inox Team Saronno che rimangono ai primi due posti della classifica. Pareggio nel derby tra Bertazzoni Collecchio e Taurus Donati Gomme Old Parma e nel duello tra Macerata e Rheavendors Caronno, dove Yilian Tornes è stata autrice di una no-hitter.

Qui Caronno

Rheavendors Caronno – Macerata

La prima vittoria stagionale in trasferta per Macerata arriva sul non semplice campo di Caronno in gara 1. Fin dalla prima ripresa le marchigiane mostrano di essere in forma: con due doppi Tittarelli e Severini portano a casa tre punti e danno un solido bottino da difendere a Luana Luconi in pedana di lancio. Nel terzo attacco Macerata dilaga, aggiungendo quattro punti con quattro valide battute e un errore pesante sulla battuta di Roberts. Caronno evita la sconfitta per mercy rule e tenta una difficilissima rimonta con gli RBI di Ambrosi e Rossini, ma non è abbastanza. Macerata conquista gara 1 con il punteggio finale di 7-2.

La seconda sfida rispetta le previsioni di un match molto chiuso e per le sette riprese regolamentari nessuna squadra riesce a muovere il tabellone: Chantelle Ladner lancia una grande partita per Macerata, ma ancora meglio fa Yilian Tornes per Caronno restando in aria di perfect game per oltre sei riprese (perso a causa di un suo errore di tiro) e concludendo con una no-hitter su otto inning con 15 K a referto. L’unico punto della partita le padrone di casa lo portano a casa sfruttando le regole del tie-break: Irene Viola in seconda base viene prima spostata in terza su bunt e poi Melany Sheldon con una volata di sacrificio al centro regala la vittoria per 1-0 a Caronno.

Qui Saronno

Sestese – Inox Team Saronno

Tiene il passo della capoclassifica l’Inox Team che, dopo una prima parte di giornata combattuta, dilaga a Sesto Fiorentino, lasciando le toscane in coda alla classifica. La prima partita è una netta affermazione della squadra di Steven Manson che, però, concretizza tutto solo al sesto inning, quando con 11 punti in un solo attacco si mette nelle condizioni non arrivare al settimo. Il primo risicato vantaggio alla prima ripresa: con una valida di Milagros Lozada, che spinge a casa Fabrizia Marrone. Il raddoppio al quarto con singolo di Sara Brugnoli e punto segnato proprio da Lozada. Poi niente al quinto e, al sesto, 11 punti propiziati da 10 valide, di cui 3 doppi più due basi ball. Finisce 13-0.

Un po’ più di equilibrio in gara 2, quando la Sestese segna 4 punti nelle prime due riprese, rimanendo in contatto con le campionesse d’Italia. La potenza d’attacco, 15 valide di cui 6 doppi e un fuoricampo (di Brooke Makemson), delle varesine fa la differenza contro Iraimis Diaz Nunez e Stefania Balloni che si alternano sulla pedana toscana. La lanciatrice vincente per Saronno è Stephanie Trzcinski, che concede 6 valide, ma chiude anche con 10 strike-out. 11-4 il finale per l’Inox Team, che non segna solo al quarto e al quinto e ha in Milagros Lozada la vera mattatrice del pomeriggio: 4 su 4 con 2 doppi, 5 RBI e 2 punti segnati.

Risultati

Sestese – Inox Team Saronno 0-13 (6°); 4-11

Taurus Donati Gomme Old Parma – Bertazzoni Collecchio 6-1; 2-7

Forlì – Metalco Thunders Castelfranco 6-0; 12-2 (4°)

Rheavendors Caronno – Macerata 2-7; 1-0 (8°)

Programma domenica 30 aprile

Ore 13:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – MKF Bollate

Classifica

Forlì (9 vittorie – 1 sconfitta, .900); Inox Team Saronno (8-2, .800); Mia Office Blue Girls Pianoro (6-2, .750); MKF Bollate (5-3, .625); Rheavendors Caronno (6-4, .600); Bertazzoni Collecchio (4-6, .400); Macerata, Metalco Thunders Castelfranco, Taurus Donati Gomme Old Parma (3-7, .300); Sestese (1-9, .100)

Foto: Yilian Tornes (Rheavendors Caronno), protagonista di una no-hitter (credit Goran Photos)

29042023