x x

SARONNO – La data è di quelle da segnare sul calendario. Anche perchè è qualcosa che i saronnesi attendono da tempo. Martedì 9 maggio l’assessore al Welfare Guido Bertolaso presenterà ai sindaci del territorio il piano di rilancio per l’ospedale di Saronno. E’ uno dei passaggi cruciali di quanto emerso nel pomeriggio di oggi lunedì 17 aprile.

A rendere nota la data, al termine di un momento di confronto avvenuto come epilogo della visita dell’assessore regionale Bertolaso all’ospedale di Saronno, il sindaco Augusto Airoldi che ha rilasciato una dichiarazione alla stampa.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO.

“L’incontro è stato positivo – ha spiegato ai giornalisti – l’assessore regionale ci ha annunciato che il 9 maggio presenterà il piano di riqualificazione dell’ospedale di Saronno. Ha dato incarico al direttore regionale di predisporlo e lo presenterà ai 19 sindaci che firmarono la famosa lettera all’allora assessore Moratti. Quindi sarà presentato a tutta la cittadinanza”

Del resto l’assessore regionale è stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni alla stampa: “Il focus dell’incontro è stato il disagio che vive il personale sanitario dell’ospedale di Saronno e anche ovviamente quello dei cittadini. L’incontro di oggi serve proprio per focalizzare le problematiche e trovare le soluzione”

Bertolaso, che poi si è recato anche a nei presidi di Busto Arsizio e Gallarate, ha spiegato: “Con il direttore generale abbiamo visto che ci sono medici che vogliono lasciare questo ospedale per mille ragione. Dobbiamo arrestare quest’emorragia ed anzi incentivare l’arrivo in nuove forze in quest’ospedale che per noi è strategico. E’ un presidio importante e non abbiamo nessuna intenzione di vederlo soffrire o lasciare che si trovi in una condizione di disagio. Sono qui oggi per trovare tutte le soluzioni da mettere in campo”

La priorità che individua l’esponente della Giunta Fontana è la carenza di personale: “I bandi ci sono ma mancano le risposte. Saronno ha diverse Asst nelle vicinanze. Ci sono distanze compatibili perché questi ospedali si possano consorziare affinché quelli che non hanno problemi aiutino quelli che li hanno. Ci deve essere un mutuo soccorso: una collaborazione tra tutte le strutture. Uno dei miei obiettivi è far dialogare le diverse asst, che spesso hanno ottimi risultati ma che devo imparare a condividere le risorse”.

Insomma Bertolaso rimarca l’impegno per il presidio di Saronno: “Non sono venuto qui a recitare il de profundis: stiamo lavorando”. Conclude con una rassicurazione al personale: “Chi lavora qui può stare tranquillo, daremo garanzie per il futuro. Chi vuole venire qui troverà opportunità siamo pronti ad accoglierlo. Questo ospedale sarà rilanciato non abbiamo intenzione di farlo vivacchiare”.

Quindi le parole del sindaco che ha sottolineato come l’incontro con Bertolaso sia stato positivo proprio per l’impegno formale per la presentazione del piano di rilancio ai sindaci. Tra i presenti anche i segretari di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia (Angelo Veronesi, Gianpietro Guaglianone e Maria Assunta Miglino) e il vicepresidente di Saronno Point Mario Busnelli.