CARONNO PERTUSELLA – Il programma della quinta giornata di Serie A1 Softball prevede quattro incontri sabato, mentre domenica andrà in scena il duello di alta classifica tra Mia Office Blue Girls Pianoro e Mkf Bollate. Caronno Pertusella in casa a Bariola contro Macerata, mentre l’Inox Team Saronno va a Sesto Fiorentino.

Qui Caronno

Chiude il programma del sabato, alle ore 18, l’incontro tra Rheavendors Caronno (5-3) e Macerata (2-6). Caronno viene dalla doppia vittoria casalinga contro Old Parma con sedici punti complessivi segnati, mentre Macerata si è dovuta arrendere a Saronno evitando di subire un perfect game in gara 2 ma allo stesso limitando a soli quattro punti l’attacco saronnese nella doppia sfida, segnale che la difesa marchigiana sta confermando le ottime impressioni di questo avvio di stagione.

Qui Saronno

Il ricco programma si apre nel primo pomeriggio di sabato, alle 13.30, con il duello tra Sestese (1-7) ed Inox Team Saronno (6-2). Le campionesse d’Italia in carica nelle ultime giornate di campionato hanno riacquisito certezze anche grazie all’arrivo di Stephanie Trzcinski per la pedana di gara 2 che non ha tradito le attese, prima vincendo il derby tutto australiano con Gabrielle Plain di Bollate e poi sfiorando il perfect game a Macerata. Le lombarde partono con il favore del pronostico per il doppio impegno a Sesto Fiorentino, ma a dispetto del record la Sestese ha più volte dato filo da torcere alle avversarie, come testimoniano le 11 valide battute in gara 1 contro Bollate la scorsa settimana.

Calendario

Sabato 29 aprile

Ore 13:30 (+30’ dopo la fine di gara 1) Sestese – Inox Team Saronno

Ore 15:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Taurus Donati Gomme Old Parma – Bertazzoni Collecchio

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Forlì – Metalco Thunders Castelfranco

Ore 18:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Rheavendors Caronno – Macerata

Domenica 30 aprile

Ore 13:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Mkf Bollate

Classifica

Forlì (7 vittorie – 1 sconfitta, .875); Mia Office Blue Girls Pianoro, Inox Team Saronno (6-2, .750); Mkf Bollate, Rheavendors Caronno (5-3, .625); Bertazzoni Collecchio, Metalco Thunders Castelfranco (3-5, .375); Macerata, Taurus Donati Gomme Old Parma (2-6, .250); Sestese (1-7, .125).

