Primo piano

LOMAZZO / LIMBIATE – In primissima mattinata odierna, erano le 5.15, una automobile si è ribaltata mentre percorreva l‘autostrada A9 in direzione sud, all’altezza di Lomazzo nord. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia stradale, due automediche e due ambulanze. Sono state soccorse tre persone: una donna di 49 anni, un uomo di 49 anni ed una donna di 55 anni; nessuno è apparso in pericolo di vita.

La scorsa notte a Limbiate, era l’1.30, in via Tonale una automobile è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Desio ed è arrivata l’ambulanza della Croc rossa. E’ stato soccorso un ragazzo di 20 anni, che è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di comunque non gravi lesioni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

08122023