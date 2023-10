SARONNO – Incidente questa mattina lungo l’autostrada A9 dove si è registrato un tamponamento fra due automobili. Il fatto è successo alle 10 in direzione sud all’altezza del tratto fra lo svincolo di Origgio Uboldo e quello per la A8. Due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, si tratta di un uomo di 37 anni e di una donna della stess età; sul posto per i rilievi del sinistro è intervenuta la polizia stradale, per i soccorsi una ambulanza della Croce rossa di Saronno.

A Saronno, erano le 13.40 di oggi, intervento dell’ambulanza della Croce viola all’Itis via di via Carso per un malore, è stata soccorsa una donna di 47 anni, trasportata all’ospedale cittadino in condizioni comunque non preoccupanti.

20102023