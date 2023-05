x x

SARONNO – Dal 3 al 10 maggio tutti i film e gli eventi in sala al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – Da venerdì 5 maggio: l’attesissimo film di Pupi Avati : LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. Scopri la storia di Samuele Nascetti e Marzio Barreca, due quindicenni che nella Bologna degli anni ’70 prendono una decisione: saranno amici per tutta la vita. Con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo.

Venerdì 5 ore 21.00

Sabato 6 ore 17.30 & 21.00

Domenica 7 ore 17.30 & 21.00

Lunedì 8 ore 21.00

In occasione del Centenario di Warner Bros torna in sala in versione restaurata in 4K UltraHd il film culto, entrato nella storia del cinema:

LE ALI DELLA LIBERTÀ di Frank Darabont, una storia emozionante con un cast eccellente, con Morgan Freeman e Tim Robbins. Rivivi la magia sul grande schermo!

Lunedì 8 maggio ore 21.00 al Nuovo Cinema Prealpi

Martedì 9 maggio ore 21.00 al Cinema Silvio Pellico

Mercoledì 10 maggio ore 21.00 al Cinema Silvio Pellico

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista ora qui.

—————-

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – prosegue con grande successo: MON CRIME la colpevole sono io di François Ozon. Con 8 donne e un mistero e Politiche – La bella statuina, Mon Crime forma una sorta di trilogia ideale, inscrivendosi nella vena più popolare e leggera dell’autore. Un trittico scintillante che condivide lo stesso DNA e gli artifici della rappresentazione scenica, perché il teatro resta la sorgente d’ispirazione maggiore per Ozon, come se la teatralità gli permettesse di celebrare meglio il cinema.

Sabato 6 ore 17.30 – 21.00

Domenica 7 ore 17.30 – 21.00

LE ALI DELLA LIBERTÀ di Frank Darabont, una storia emozionante con un cast eccellente, con Morgan Freeman e Tim Robbins. Rivivi la magia sul grande schermo!

Lunedì 8 maggio ore 21.00 al Nuovo Cinema Prealpi

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista i tuoi biglietti qui.

——————————–

Lo spettacolo continua con la CODA DEL CINEFORUM:

Il primo appuntamento è LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI di Anthony Fabian. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 1 candidatura a Golden Globes, 1 candidatura a BAFTA, ha vinto un premio ai British Independent, 1 candidatura a CDG Awards.

Mercoledì 3 maggio al Nuovo Cinema Prealpi alle ore 15.30 & 21.00

alle ore 15.30 & 21.00 Giovedì 4 maggio al Cinema Silvio Pellico alle ore 15.30 & 21.00

il secondo titolo imperdibile della rassegna: EO di Jerzy Skolimowski. Eo (“ih-oh”) è il nome di un asino che fa coppia con l’acrobata Kasandra in un circo polacco. Il circo viene smantellato, piegato dai debiti e dalle proteste, e i due vengono separati. Eo inizia così un viaggio che lo porta in paesi e contesti diversi, fino in Italia, sempre secondo ai cavalli, belli e capricciosi, caricato di pesi, per lo più ignorato, a volte pestato, per cieca furia umana, in un’occasione salvato e in un’altra no.

Mercoledì 10 maggio al Nuovo Cinema Prealpi alle ore 15.30 & 21.00

alle ore 15.30 & 21.00 Giovedì 11 maggio al Cinema Silvio Pellico alle ore 15.30 & 21.00

Presso la biglietteria dei cinema è possibile rinnovare la tessera al prezzo ridotto di 18€ o acquistare l’abbonamento per i sei titoli imperdibili a 25€ oppure il singolo ingresso a 6,5€.

Scopri la rassegna e acquista i tuoi biglietti qui.

——————————–

Scopri tutta la programmazione, gli orari completi e le rassegne su www.cinemasaronno.it

Ai primi due lettori che inoltreranno questo articolo via mail all’indirizzo [email protected] subito in omaggio un ingresso al cinema*! Qui il regolamento

*Con la partecipazione si autorizza l’iscrizione alla newsletter del cinema.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info