SARONNO – “Con il mese di maggio torna alla piena disponibilità dell’attività sportiva la palestra della ex scuola di via Pizzigoni. A seguito della chiusura dell’hub vaccinale anti-covid saronnese avvenuta all’inizio di marzo, il Comune di Saronno ha dato il via allo smantellamento di tutti gli arredi che sono serviti per allestire il centro anticovid operativo negli ultimi due anni”. Lo fa sapere, con una nota, l’Amministrazione civica saronnese.

Proseguono dal Comune: “Con l’occasione sono stati riorganizzati i locali confinanti con la palestra per allestire un piccolo centro, che consentirà ai medici di base di somministrare i vaccini anti-influenzali nel periodo di ottobre-novembre”.

(foto: l’hub vaccinale all’ex scuola Pizzigoni di via Parini a Saronno)

03052023