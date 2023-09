ROVELLASCA – Croce azzurra sezione di Rovellasca ha organizzato una serata di presentazione per illustrare tutte le opportunità di volontariato che è possibile svolgere in associazione… che “non fa solo 118”!

Martedì 12 settembre alle 21, nella sede di via Monza 2, gli aspiranti volontari potranno visitare la sede, conoscere i volontari già in forze e tutto ciò che fanno in associazione e che li rende persone straordinarie, che donano il loro tempo e la loro umanità quotidianamente. Gli “azzurrini” spiegheranno la bellezza di essere parte di un grande progetto, impegnativo sì, ma anche pieno di soddisfazioni e traguardi che riempiono di orgoglio e di gioia.

Essere volontari in Croce azzurra significa essere debitamente qualificati: si tratta di un tipo di volontariato per il quale acquisire specifica formazione, e superare delle prove che attestino la preparazione e l’attitudine degli aspiranti volontari. Le mansioni per le quali cerchiamo volontari sono tante e diverse: centralinista, addetto a piccoli lavori d’ufficio, soccorritore su servizi di soccorso urgenti (120 ore) o addetto ai servizi non urgenti, come trasferimenti, dimissioni, accompagnamenti per visite, esami, terapie e ricoveri programmati. (46 ore). Ogni modulo prevede una parte di affiancamento. Inoltre, come soccorritori sarà possibile prestare assistenza a tanti eventi sul territorio: concerti, partite di calcio a San Siro, grandi eventi privati e pubblici.

Per maggiori informazioni è possibile visitare www.croceazzurra.net/corsi-per-volontari

Croce Azzurra Odv (Organizzazione di volontariato) esiste perché la comunità stessa si è unita per crearla. L’associazione nasce 43 anni fa, e da allora non si è mai fermata: oggi siamo oltre 530 operatori di cui 500 volontari, in 4 sezioni (Como, Rovellasca, Caronno Pertusella e Porlezza), e assistiamo ogni anno circa 20.000 persone percorrendo più di 650.000 km con i nostri mezzi. I servizi che offriamo alla popolazione, che siano di emergenza-urgenza, trasporti sanitari non urgenti e servizi sociosanitari, sono svolti da personale formato con corsi di preparazione e aggiornamento continui.

Per saperne di più: www.croceazzurra.net

10092023