SARONNO – Mezzi dei carabinieri e della polizia locale ieri pomeriggio in via Frua dove intorno alle 16 si è verificata una violenta lite in abitazione tra due stranieri. Le motivazioni non sono ancora state chiarite così come se uno dei due sporgerà denuncia dando così un epilogo in tribunale alla vicenda.

Secondo quanto raccontato dai residenti della zona tutto è iniziato con una violenta discussione diventata poi lite con urla e calci. Preoccupati i residenti hanno dato l’allarme che ha portato sul posto carabinieri e polizia locale. Uno dei due contendenti ha minacciato di volersi barricare in casa. Sono stati anche avvisarti i pompieri del distaccamento di Saronno ma prima del loro arrivo nell’abitazione, alle porte della Cassina Ferrara, tutto era stato risolto. I carabinieri hanno riportato a miti consigli i due litiganti entrambi malconci e medicati dal personale sanitario intervenuto sul posto. Ferite e contusioni che resteranno doloranti per qualche giorno ma che non avranno particolari conseguenze.

