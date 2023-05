x x

SARONNO – I vigili del fuoco hanno domato l’incendio mentre la polizia locale ha provveduto a deviare il traffico. Così ieri pomeriggio intorno alle 17 si è rapidamente risolta l’emergenza avvenuta in via Stampa soncino alle porte della zona a traffico limitato.

Per cause ancora in fase di accertamento è divampato un incendio in un box in via Stampa Soncino. A dare l’allarme alcuni residenti che hanno visto il fumo arrivare dall’area destinata allo sosta delle auto auto dei condomini. Sul posto è arrivata in pochi minuti una squadra dei vigili del fuoco di Saronno. I pompieri hanno domato le fiamme in meno di mezz’ora.

All’interno del locale con i muri anneriti dal fumo ma fortunatamente senza danni strutturali sono bruciati alcuni oggetti a partire da arredi inutilizzati. I vigili del fuoco si sono occupati, domate le fiamme, di assicurarsi che l’incendio non riprendesse smassando i resti di quanto bruciato e hanno controllato che non ci fossero danni alla struttura.

