SARONNO – “Aiutateci a ritrovare Birillo”: questo l’appello di un lettore de ilSaronno, che volentieri condividiamo. Birillo ha una storia particolare, come racconta il proprietario: “Era stato trovato in viale Prealpi, probabilmente abbandonato dalla madre spaventata da qualcosa, a poche ore di vita con ancora il sacco e cordone attaccati, occhi chiusi. Aveva trovato, fortunosamente, noi e una seconda mamma che lo ha allattato fino allo svezzamento al gattile di Gallarate, “Pensiero meticcio”. Rientrato a Saronno ha vissuto con noi un anno e da due notti non rincasa. Noi viviamo a ridosso del Lura dietro alla Robur, in zona via Marco Polo, via Legnani”. Il gatto è dotato di microchip.

Per segnalazioni, è possibile contattare il proprietario, Riccardo Belli, su Facebook.

