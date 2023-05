x x

SARONNO – La juniores del Fbc Saronno è arrivata seconda al termine della regular season ed ora si prepara per disputare un girone a tre, con le seconde di altri gironi: la vincente salirà nel campionato di Fascia A la prossima stagione. Le partite previste sono Grentarcadia-Sestese domani, sabato 6 maggio, alle 16; mentre il Saronno debutterà sabato 13 maggio (contro Grentarcadia o Sestese) e sabato 20 maggio è previsto l’ultimo incontro del gironcino.

Nell’ultimo turno di regular season, lo scorso fine settimana, i saronnesi hanno chiuso in bellezza vincendo in casa 2-1 contro il Base 96 Seveso (gol di Tagliabue e Pozzi); in casa netta vittoria del Sc United, 4-1 sul Db Cesano Maderno (reti di Beltramin, Scarpati, Serenelli e Buqi), e successo della Gerenzanese 2-1 sull’Esperia Lomazzo; e del Rovellasca 1910 2-0 sulla Itala.

In classifica vittoria del Meda con 72 punti (con i brianzoli direttamente promossi in Fascia A la prossima stagione), secondo il Saronno con 64 punti poi Muggiò 58, Rovellasca 53, Gerenzanese 47. A centroclassifica United a 43 punti e Esperia Lomazzo 41.

(foto Andrea Elli: il bomber del Fbc Satonno, Sasso, in azione di gioco)

