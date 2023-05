x x

SARONNO – “Una volta terminata questa votazione il consiglio comunale sarà finito. Visto che è arrivata la notizia della vittoria delle scudetto vi prego di non fare manifestazioni di giubilo come sono in corso in altri luoghi”.

Queste le parole del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli ieri sera in consiglio comunale poco dopo mezzanotte e mezza per chiedere ai consiglieri comunali di non esultare per lo scudetto del Napoli al termine della seduta in Sala Vanelli. Una dichiarazione che ha lasciato senza parole i consiglieri che si sono guardati per vedere se fossero pronte a sbucare bandiere o sciarpe. In realtà nessuno dei delegati dei cittadini era tifoso del Napoli o comunque tanto preso dalla vittoria da esultare pubblicamente.

Un po’ come nel resto della città. Se il club Saronno Partenopea si è ritrovato per seguire la partita insieme nella sede di via Amendola che si è colorata di festoni, sciarpe, bandiere bianchi e azzurri in città la festa è stata ben poca cosa. Anzi meglio dire che proprio non si è vista.

Una decina le auto che con clacson e bandiere hanno percorso la città. Qualche carosello si è sentito, anche in consiglio comunale, così come i fuochi d’artificio in lontanata ma Saronno è rimasta sonnolenta e vuota. Alcuni tifosi, una decina, si sono ritrovati davanti al Municipio. Un paio di cori qualche colpo di clacson ma tutto è finito piuttosto rapidamente.

