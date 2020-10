Covid, Ricciardi chiede di chiudere Milano

MILANO – Parlando alla stampa, Walter Ricciardi, il consulente del ministero della Salute e membro dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, ha ribadito la necessità di un lockdown per la città di Milano (e Napoli) per bloccare la diffusione del coronavirus. Ricordando che a Milano il rischio di infettarsi oggi è molto alto e che può accadere “entrando in un bar o ristorante, e salendo sul bus perchè il virus circola tantissimo”.

Secondo Ricciardi a Milano oggi è impensabile svolgere qualsivoglia attività che implichi un qualunque tipo di vicinanza fra le persone in spazi chiusi. Secondo l’esperto vi sarebbero migliaia di asintomatici che poi diffondono il virus in famiglia.

Nei mesi scorsi Ricciardi aveva “bacchettato” l’allora sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli, per alcune sue esternazioni sul coronavirus.

