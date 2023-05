x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rari Nantes Saronno.

Le condizioni meteo incerte, le numerose persone accorse in zona e gli inevitabili piccoli imprevisti dell’ultimo minuto non hanno impedito che il 32^ Trofeo Città di Saronno – 5^ Memorial Lan si svolgesse in modo sereno adeguato alle aspettative.

Oltre 930 gli atleti iscritti in rappresentanza di 21 squadre per un totale di oltre 2400 gare, questi i numeri impressionanti dell’edizione 2023.

Per contenere questi numeri la società organizzatrice ha scelto di non ammettere il pubblico (le tribune non potevano comunque essere disponibili nella loro intera capienza) ma ha garantito un servizio streaming grazie al prezioso lavoro del team Sassi e la possibilità di usufruire del maxischermo presso la tensostruttura dell’ExBo.

Le gare si sono svolte con una lunga sessione domenica pomeriggio, dalle 15 alle 21 circa e lungo tutta la giornata di lunedì. Domenica si è gareggiato sulle distanze un po’ più lunghe, mentre lunedì su quelle più veloci, con la giornata stata divisa al mattino per la categoria esordienti e al pomeriggio per i ragazzi e gli assoluti.

Lunedì mattina il trofeo per la migliore società per la categoria esordienti è andato alla Dds davanti alla formazione di casa, mentre il trofeo finale vero e proprio ha visto le stesse società ma a posizioni invertite, appunto con la Rari Nantes Saronno al primo posto seguita da Dds e da Forum di Assago.

Grandissima soddisfazione dal punto di vista anche dei risultati con tante medaglie e prestazioni di rilievo da parte di tutti gli atleti, preparati e supportati dagli allenatori dello staff tecnico.

Il successo organizzativo è stato garantito dalla presenza di tanti volontari che si sono alternati in questa vera e propria maratona di nuoto. Presenti come sempre Avis Saronno e l’associazione Il sogno di Lan. Un grazie particolare all’Associazione Nazionale Carabinieri di Saronno per il servizio di assistenza e alla dirigenza di Saronno Servizi per la preziosa collaborazione.

