SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito allo sciopero degli studenti di ieri al Legnani.

In riferimento all’agitazione studentesca di ieri venerdì 17 novembre 2023, si precisa che l’impianto di riscaldamento dell’immobile era ed è correttamente funzionante, come verificato anche questa mattina stessa, e che i malfunzionamenti di alcuni radiatori per problemi tecnici avvenuti sporadicamente nelle ultime settimane sono stati già risolti.

Nella giornata di giovedì 16 i tecnici comunali sono usciti su segnalazione dell’Istituto di un problema alle maniglie delle porte interne per poter programmare l’intervento, mentre a seguito degli eventi metereologici avversi estivi erano state verificate le condizioni dei serramenti.

In ogni caso, il bilancio triennale 2024-2026 comprende proprio un investimento importante sulla manutenzione degli edifici scolastici, che si aggiunge a quanto già stanziato con la variazione della primavera 2023, e prevede interventi programmati mirati per i singoli edifici, compreso lo stabile dell’Ignoto Militi nella sua interezza.

Il tema della temporanea inagibilità della palestra è legato invece al grave danneggiamento subito dagli eccezionali eventi meteorici estivi, che hanno colpito duramente l’edificio in diverse sue parti. A partire da agosto sono stati compiuti quegli interventi necessari a consentire in sicurezza lo svolgimento delle lezioni delle aule, compresa la riparazione della copertura piana in guaina ardesiata.

La copertura del piano secondo su via Antici, gravemente danneggiata, ha richiesto un importante intervento di sostituzione delle tegole, reso ancora più difficoltoso dall’altezza delle coperture interessate e dalla ristrettezza del campo di manovra a disposizione dei mezzi di sollevamento, intervento che si prevede di ultimare la prossima settimana. Quanto già compiuto consente comunque di svolgere in sicurezza l’attività didattica.

Resta da ripristinare la copertura piana totalmente compromessa della palestra (oltre a piccole ulteriori opere di gronda): si è provveduto ad affidare d’urgenza i lavori ad una ditta specializzata, che applicherà un particolare trattamento con resina “poliurea”, un materiale che permette di ridurre la produzione di rifiuti speciali da smaltire e di ridurre al minimo i tempi di esecuzione occorrenti. Condizioni meteo permettendo, si prevede di poter pienamente utilizzare la palestra nel mese di dicembre.

Nel frattempo, però, l’Amministrazione Comunale si è già attivata, insieme alle Dirigente Scolastica, per individuare due tipologie di soluzioni temporanee alternative, adatte allo svolgimento delle lezioni di educazione fisica dei bambini della scuola primaria e dei ragazzi del liceo in questo periodo di inagibilità della palestra.