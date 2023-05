x x

CISLAGO – Ha litigato coi pastori ed è finito all’ospedale con alcune contusioni: la disavventura è capitata ad un quarantenne di Cislago. L’altro giorno, in mattinata, una discussione sempre più accesa fra l’uomo ed alcuni pastori che avevano portato i loro greggi di pecore da quelle parti. Alla fine è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza ed il cislaghese è stato trasportato all’ospedale di Castellanza per essere medicato di una ferita al volto; è stato quindi poco dopo dimesso.

Da chiarire sono adesso i contorni dell’accaduto. non è noto il motivo della discussione che è ha finito per degenerare. Per l’uomo ferito, comunque, non ci sono state conseguenze troppo gravi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

09052023