SARONNO – “Nell’ultimo consiglio comunale il sindaco Augusto Airoldi mi ha finalmente risposto ad una domanda diretta. L’ha fatto sul tema della sicurezza. L’ha fatto raccontando di mesi di controlli in stazione richiesti dall’Amministrazione a Questura e Prefettura”.

Inizia così l’intervento di Gianpietro Guaglianone capogruppo di Fratelli d’Italia che affronta il tema della sicurezza in città partendo da quando emerso dall’ultimo consiglio comunale.”Oibò, intercalare che il nostro sindaco ha sdoganato nella sua serata loquace, mi chiedo ma come mai io che sono un consigliere comunale non sapevo di questi controlli interforze? Ho cercato sulla pagina Facebook del comune, sul sito istituzionale, sulla pagina politica del sindaco e persino sulla mail istituzionale e niente di questi prestigiosi controlli non c’è straccia”.

E rincara:”Ricapitolando i fatti di cronaca succedono, i cittadini sono preoccupati e hanno paura (lo sono così tanto che quando ci sono i controlli chiamano il sindaco per ringraziarlo) ma il primo cittadino che mette in campo questura e prefettura con una serie di forze dell’ordine non ne parla? Non informa i cittadini?””Caro sindaco – conclude – sono ovviamente lieto che la città abbia di questi controlli ma invece di vantarsi di farli informi la città, sia trasparente perchè oltre ad una città sicura i saronnesi hanno diritto di essere aggiornati su quanto succede. E soprattutto non devono esserlo solo gli amici del primo cittadino e della maggioranza che possono chiamare il sindaco”