SARONNO – Enrico Preziosi allo stadio per il Fbc Saronno in Eccellenza: tornerà biancoceleste?

Tante volte nel corso dell’ultimo anno anche con appelli pubblici i tifosi del Fbc Saronno avevano denunciato il degrado della gradinata scoperta dello stadio comunale “Colombo Gianetti”, da 2200 posti (sui 4200 “ufficiosi” dello stadio) ma inagibile e dove addirittura stavano crescendo le piante. Appelli, a rimuovere almeno gli alberelli che con le loro radici stavano rovinando il cemento della tribuna, completamente caduti nel vuoto, da parte del Comune non è stato fatto nulla ed anzi gli alberelli apparivano sempre più rigogliosi. Qualcuno non ce l’ha più fatta e nel fine settimana, trovata una porta aperta, è entrato e… ha fatto le pulizie.

“Un dolore immenso”: è uno dei tanti commenti che si moltiplicano in queste ore sui profili di Elisa Mazzucchelli la 27enne vittima del drammatico incidente avvenuto giovedì notte a Bovisio Masciago.

Non è inusuale per un automobilista uboldese trovarsi davanti un cervo, spesso sbucato fuori improvvisamente dalle zone boschive, costringendo chi è alla guida a frenare bruscamente in preda allo spavento.

