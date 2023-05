x x

LOMAZZO – “Nella giornata dedicata a livello mondiale alla Croce rossa e della Mezzaluna rossa, vogliamo ringraziare gli operatori di Croce rossa attivi sul territorio”, così i responsabili dell’Amministrazione civica di Lomazzo, che ha pubblicato sui social anche un bel collage con le immagini che riproponiamo in parte.

Nella foto, le immagini dell’ultimo weekend della Cri, “colmo di servizi, attività, soccorso, assistenze, trasporti e trasferimenti lungo raggio” rilevano dal Comune. I fotogrammi fanno riferimento tra l’altro ai servizi svolti all’autodromo di Monza. per l’addestramento al primo soccorso, al campo regionale “Insieme 2023” per migliorare la risposta alle emergenze. Tre equipaggi sono stati inoltre impegnati per fornire assistenza sanitaria alla Fiera del fiore di Turate, con il team “ambulanza dei pupazzi” ed il team “face painting”. La Cri locale si è anche occupata di trasferimenti lungo raggio bed-to-bed; ha garantito una ambulanza di soccorso ventiquattro ore nella postazione di Lomazzo.

09052023