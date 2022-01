x x

SARONNO – In via Montoli, subito dopo il ponticello, alla rotonda tra Saronno e Gerenzano lungo via Clerici. Sono i punti in cui ieri pomeriggio i saronnesi hanno immortalato l’auto di Google mentre percorrevano le strade cittadine e della periferia. E in effetti è impossibile non vederle, quando si incrocia la loro strada, considerando che sul tetto ci sono le speciali fotocamere in grado di mappare il territorio con quelle immagini che vengono poi riprodotte sulla popolarissima funzione Google Maps.

I veicoli di Google dunque sono tornati in zona nell’ambito dell’incessante opera di mappatura del territorio, per la funzione “Street view”. A segnalare la loro presenza sui social saronnesi che, svelti con il cellulare, sono riusciti a immortalare la vettura al lavoro.

Ecco le foto condivise sul gruppo “Sei di Saronno Se”

29012022

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn