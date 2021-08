SARONNO – Sarà meglio scegliere percorsi alternativi o mettere in conto la possibilità di qualche rallentamento la prossima settimana per chi passa alle porte della Cassina Ferrara e più in generale lungo l’asse che collega Ceriano Laghetto a Saronno.

Nella zona sarà aperto un cantiere per l’intervento di rifacimento della infrastruttura del gas che era stato avviato ad inizio estate e che si era fermato per l’assenza di materiali.

La società “2i rete gas” ha annunciato l’apertura di un cantiere nella zona tra via Bergamo e via Miola, alla rotonda, tra lunedì 23 agosto e domenica 5 settembre.

Due settimane durante le quali la zona della rotatoria e le vie attigue potranno subire modifiche alla circolazione proprio per permettere il regolare svolgimento dei lavori. Di volta in volta saranno studiate aperture e chiusure che permettano agli operai di svolgere l’intervento in sicurezza cercando di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti e i residenti.

Al momento il cronoprogramma prevede anche una giornata, non ancora fissata, in cui l’intera zona sarà interdetta al traffico con deviazioni a monte e a valle.

(foto: su gentile concessione Google maps)