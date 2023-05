x x

LOCATE VARESINO – Denuncia a piede libero per un uomo di 49 anni: nella sua abitazione a Locate Varesino i carabinieri ha trovato distintivi ed una divisa delle forze dell’ordine. Nel dettaglio, all’interno della casa i carbinieri hanno rinvenuto una falsa divisa della Benemerita, addirittura da tenente colonnello, ed hanno trovato una tesserina plastificata con lo stemma della Guardia di finanza. Ovviamnente tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sono in corso accertamenti per chiarire se tale materiale sia stato utilizzato per atti illeciti.

Ma come si è arrivati al 49enne, originario di Avellino ed abitante appunto a Locate? Era stato notato per la strada, proprio con la divisa di tenente colonnello. In realtà non è mai stato ufficiale dell’Arma ma un prete, vent’anni fa, come cappellano militare e poi parroco prima di prendere la decisione di “lasciare”.

