SARONNO – Anche a Saronno e circondario tanti “gruppi di ascolto” in vista dell’attesissima derby della Champions league di calcio, stasera. I bus di Inter e Milan sono partiti attorno alle 18.30 rispettivamente da Appiano Gentile e Milanello, le “basi” dei due club, passando lungo l’autostrada A9 da Saronno verso lo stadio milanese di San Siro. E in tutta la zona ci si è organizzati: molti i raduni di amici in case private, ma pure in bar e pub della zona, dove il clima sarà decisamente “caldo” in attesa, durante e dopo la partitissima.

A San Siro, comunque vada, è già la partita dell’anno, con il record di oltre 12 milioni di euro di incasso.

(foto da Sky Sport24, il passaggio dei due bus dell’Inter lungo la A9 da Origgio Uboldo nel tardo pomeriggio odierno; e sotto le giocatrici del Mkf Bollate in maglia interista e milanista in occasione della gara di andata)

16052023