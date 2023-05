x x

SARONNO – Precipita da 3 metri, 38enne soccorso in via Marconi a Saronno.

Polizia locale e mezzi di soccorsi, l’autoinfermieristica e un’ambulanza arrivate da Saronno, per l’incidente avvenuto lunedì 15 maggio in via San Giovanni Bosco a Cislago.

Disavventura nel fine settimana al posteggio del supermercato Tigros di via Miola per una donna saronnese: qualcuno è riuscito a sottrarle la borsetta, “è grigia e azzurra col manico colorato, gli occhiali da vista ed i documenti. Se la trovate, portatela dai carabinieri” l’appello che la derubata ha lanciato dai social.

“In questi mesi sono proseguiti i lavori preliminari alle bonifiche nell’area ex-Isotta Fraschini, con l’obiettivo completare Fase 1 entro settembre di quest’anno e Fase 2 entro la primavera del 2024”. Inizia così la nota di Vivaio Saronno in merito alla bonifica dell’ex Isotta Fraschini.

16052023