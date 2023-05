x x

BARLASSINA / SARONNO – Pensionato multato con una sanzione da 866 euro per avere riparato una buca stradale, è successo la scorsa settimana e da Saronno Paolo Bocedi (foto), saronnese presidente dell’associazione nazionale Sos Italia libera, chiede al sindaco della cittadina brianzola, Piermario Galli, di ripensarci e fare annullare la multa.

“Caro sindaco, ma il buon senso?” si chiede Bocedi, che dunque auspica un dietrofront. Della vicenda del 72enne Claudio Trenta si sta parlando molto, non solo nella zona ma in tutta Italia. L’anziano aveva più volte segnalato sui social la presenza di una buca lungo le strisce pedonale in una via di Barlassina, ma visto che nel corso del tempo non era stato eseguito alcun intervento, aveva provveduto in proprio, sistemandola. Ma il Comune gli ha notificato la salata contravvenzione, perchè si tratta di un’opera preclusa ai cittadini, tali interventi sono prerogativa dell’ente locale.

16052023