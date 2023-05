x x

SARONNO – Lunedì pomeriggio in via Don Griffanti: un autocarro urta un furgone in sosta. Danni alla fiancata e allo specchietto. Può capitare ma l’aspetto che rende unico l’incidente è il fatto che il conducente dell’autocarro ingrani la marcia e si dilegui.

Sul posto però ci sono tre saronnesi che vedendo l’accaduto hanno la prontezza di riflessi di chiamare la polizia locale ma soprattutto di segnarsi il numero di targa.

Il risultato? Quando arriva la pattuglia in servizio tutti forniscono il dato identificativo (segnato da tutti uguale malgrado si trovassero in punti diversi della strada) che permette agli agenti di risalire al mezzo e quindi al proprietario.

Ora la sua posizione è al vaglio del comando di piazza Repubblica. Non ci sono feriti ma certo si è allontanato senza lasciare i propri dati per rifondere i danni. Ad allertare il proprietario del furgone danneggiato è stata la polizia locale.

