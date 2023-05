x x

UBOLDO – Traffico rallentato ieri pomeriggio lungo la trafficata via 4 novembre di Uboldo per un incidente stradale, un tamponamento fra due automobili, avvenuto alle 17.30. Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Saronno ed alla polizia locae è intervenuta una ambulanza del Sos Uboldo. Uno degli automobilisti, infatti, ha avuto bisogno di cure mediche, si tratta di un uomo di 64, che è stato medicato direttamente sull’autolettiga, non si è reso necessario infatti l’eventuale trasporto in ospedale.

Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza ed hanno compiuto i rilievi del sinistro al fine di accertarne con precisione la dinamica e chiarire le eventuali responsabilità. L’incidente si è verificato nei pressi della intersezione con via Maddalena.

(foto archivio)

16052023