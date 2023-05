x x

SARONNO – Stadio Colombo Gianetti pieno per la partita di playoff dell’Amor Sportiva contro il Beata Giuliana. Una cornice davvero invidiabile che complice l’ingresso gratuito ha visto la presenza di tantissimi tifosi e ultras della società di Cassina Ferrara ma anche moltissimi volti noti del calcio Saronnese e del comprensorio.

La partita che si è conclusa con il risultato di 1-1 ha segnalato il passaggio di categoria della società saronnese. Tantissime occasione per l’Amor in maglia arancione con il pubblico che non ha lesinato cori e applausi.

Alla fine una grande festa, con tanto di fumogeni biancocelestici, che ha unito pubblico e squadra per una promozione attesa dal 2019.

