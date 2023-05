x x

SARONNO – Stava facendo alcuni lavori in casa quando ha avuto un malore all’improvviso. E’ la disavventura capitata oggi pomeriggio, domenica 21 maggio, ad un 77enne. E’ successo in viale Rimembranze da dove intorno alle 14,30 è arrivata la richiesta di aiuto. Sul posto è arrivata un’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118. Il personale ha raggiunto l’appartamento al secondo piano ma non riusciva a riportare a piano terra l’uomo.

Così sono stati chiamati i vigili del fuoco. In pochi minuti la squadra arrivata sul posto è stata raggiunta da un’autoscala. il personale ha messo in sicurezza l’uomo e l’ha portato a terra. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha provveduto a chiudere la strada per circa un’ora e mezza per mettere le operazioni di soccorso.

