SARONNO- Nella giornata di oggi, l’Amor Sportiva affronta la Beata Giuliana in una partita importantissima, in quanto playoff per la promozione in Seconda Categoria. L‘Amor poteva vantare la possibilità del doppio risultato, in quanto essendo arrivata in una posizione migliore rispetto agli avversari, con il pareggio sarebbero passati loro.



La partita nei primi minuti è accesissima con la Beata Giuliana che spinge forte il piede sull’acceleratore, infatti al 5′ di gioco viene fischiato un penalty in loro favore, sul quale si presenta Bennix che, però, colpisce il palo e sciupa l’occasione. Al 10′ si fa vedere anche l’Amor con il palo colpito di testa da Pilota su calcio d’angolo. Al 25′ passa in vantaggio la squadra di Saronno, con Spaudo che viene lanciato in profondità e riesce a superare Agliano, facendo esplodere di gioia il pubblico di casa. Il vantaggio dura, però, solo 3 minuti, infatti, al 28′ Codari stende in area l’attaccante della Beata Giuliana e arriva il 2′ rigore per gli ospiti: si presenta nuovamente Bennix, che questa volta spiazza Lovera e porta di nuovo in parità il match. Al 41′ gli ospiti vanno vicini al sorpasso con un’ottima punizione di Carullo, ma Lovera si fa trovare pronto. Finisce così il primo tempo sul risultato di 1 a 1.

Nella seconda frazione di gioco i ritmi di gioco sono più bassi, soprattutto sono poche le reali occasioni da goal da ambo le parti, con l’Amor che difende molto bene cercando di mantenere il pareggio e la Beata Giuliana che non riesce quasi mai a rendersi veramente pericolosa. L’unica grande chance arriva al 55′ con Bennix che, lasciato solo dalla difesa di casa, cerca l’imbucata di Gramuglia che non ci arriva, grazie all’ottima uscita di Lovera. Al 68′ l’Amor si rende pericolosa con il tiro a giro di Caso, sul quale ci arriva Agliano. La partita finisce, quindi, 1 a 1 e, di conseguenza, l’Amor Sportiva abbandona la Terza Categoria salendo in Seconda, facendo esplodere di gioia il pubblico di casa.



Amor Sportiva-Beata Giuliana 1-1

AMOR SPORTIVA: Lovera, Codari, Caimi, Pilato, Marabelli, Gariboldi, Spaudo, Aloardi, Rubino, Caso, Caldera. A disp: D. Chiti, M. Busnelli, R. Chiti, Pustorino, G. Busnelli, Campagna, Crosta, Banfi, Wagner.

ALL: Guaglianone.

BEATA GIULIANA: Agliano, Costa, Magnaghi, Mior, Sartorato, Carullo, Azzolin, Gramuglia, Izzo, Callegarin, Bennix. A disp: Colombo, Minelli, Fella, Oldrini, Lo Petrone, De Santis, Osculati, Trentini.

ALL: Murano.