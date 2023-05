x x

SARONNO – Tantissimi bimbi oggi domenica 21 maggio si sono ritrovati nel foyer del teatro Giuditta Pasta per giocare con chiodini Quercetti nel laboratori collegato alla mostra dell’artista saronnese Antonio Marciano.

I bimbi si sono prima raccolti intorno all’artista che ha spiegato loro il progetto che li ha visto comporre con chiodini colorati alcune base bianche che unite insieme, con la collaborazione di tutti, hanno creato una nuova opera dedicata ai supereroi come quelle in mostra.

I giochi però sono stati anche il piatto forte della mostra allestita dall’Amministrazione alla Sala Nevera per la quale il cortile di Casa Morandi si è trasformato in una sorta di sala giochi di una volta con giochi retrò come la corsa dei tappi. A farla da padrone tanti bici e pattini e giochi come labirinti e rompicapi.

