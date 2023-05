x x

SARONNO – Sul posto sono accorsi i carabinieri e un’ambulanza ma non c’erano ne persone che litigavano ne feriti. E’ quello che è successo ieri sera intorno alle 19 in via Primo Maggio quando alla centrale operativa di Areu è arrivata una richiesta di aiuto.

La segnalazione riguardava una rissa con accoltellamento. La mobilitazione è stata immediata anche se quando sono arrivati sul posto il personale delle forze dell’ordine e quello dell’ambulanza della Croce Rossa di Saronno non hanno trovato nulla. Nel luogo indicato dalla segnalazione non c’erano ne feriti ne litigante.

Sia il mezzo sanitario sia la pattuglia hanno effettuato un sopralluogo nel quartiere ma non hanno trovato nulla. Sono rientrati ma nelle prossime ore si cercherà di capire che la segnalazione sia stato un falso allarme o se semplicemente le sirene nei mezzi di soccorso abbiano messo in fuga i contendenti mettendo fini alla lite prima che la situazione degenerasse.

(foto archivio)

