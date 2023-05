x x

SARONNO – SOLARO- E’ stata una serata di lavoro per gli uomini della polizia locale di Saronno e di Solaro per gli adempimenti legati all’incidente avvenuto ieri pomeriggio alle 16 alle porte della frazione solarese di Introini. Secondo una prima ricostruzione il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo con l’auto che ha urtato un’altro mezzo di transito. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un terzo mezzo.

Come detto sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Saronno e di Solaro per i rilievi per risalire alle responsabilità. Eseguendo gli adempimenti burocratici i vigili hanno scoperto che il conducente della prima auto, di nazionalità marocchina, non aveva la patente perchè gli era stata revocata. Non solo. La sua vettura era senza assicurazione E’ così sono scattante le sanzioni ed anche la confisca del mezzo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione