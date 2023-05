x x

CERIANO LAGHETTO – Xavier Zanetti allo stadio di Ceriano Laghetto, dove ieri è stata festa grande per il calcio giovanile, con il “Memorial Mattia Zambelli” ed anche per celebrare lo “storico” passaggio dell’Asd Ceriano in Promozione, dopo avere vinto il campionato di Prima categoria.

All’evento di ieri c’era anche, per l’Inter, l’ex calciatore ed ora dirigente sportivo Xavier Zanetti. che ha conquistato tutti con la sua simpatia e disponibilità, e che è stato accolto dai dirigenti del club calcistico cerianese ad iniziare dal presidente Alberto Basilico, dal sindaco Roberto Crippa e dal suo vice Dante Cattaneo, che hanno sottolineato come Zanetti sia un “esempio positivo per i giovani, un grande sportivo”.

(foto: alcuni momenti del bel pomeriggio allo stadio di Ceriano Laghetto)

