x x

GERENZANO – Sabato 27 maggio alle 16,30, a palazzo Fagnani di via Fagnani 14 le autorità cittadine inaugureranno la mostra artistica “Liberamente interpretare”, a cui tutta la cittadinanza è invitata.

Le opere esposte rispondono alla richiesta dei curatori che hanno invitato i partecipanti a interpretare in modo personale e creativo le opere di grandi maestri del passato che hanno segnato il personale percorso artistico.

La mostra riunisce le opere di una pluralità di soggetti di diverse età (19 espositori) che operano singolarmente o riuniti in scuole o associazioni. Espongono infatti singoli artisti, allievi della scuola “Fare Arte” di Caronno Pertusella, alunni di una classe della locale scuola primaria Papa Giovanni XXIII, membri dell’associazione “Il Sorriso dell’Angelo” e dell’Aias di Legnano (associazione italiana assistenza Spastici Onlus). Infine un autore ha voluto aprire alla trasformazione in velocissima espansione nell’ambito della società tecnologica: ha deciso di provare ad utilizzare un programma di intelligenza artificiale generativa proponendo due opere.

L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa Scelag con il suo gruppo artistico “Liberamente” e Pro Loco di Gerenzano, col patrocinio del Comune di Gerenzano.”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione