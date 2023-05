x x

SARONNO – “E’ una scelta che ha un grande impatto sulla quotidianeità di tante famiglie, sulla rete sociale di quartiere, sulla mobilità cittadina e anche sull’opportunità dei genitori di scegliere serenamente il modello educativo che più si adatta ai propri figli”. Sono queste le motivazioni per cui due papà hanno chiesto all’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò di farsi portavoce con l’istituto comprensivo Da Vinci competente per i plessi scolastici Pizzigoni di via Parini e Damiano Chiesa di via Buraschi delle loro preoccupazioni.

L’occasione per affrontare il problema è stato l’incontro Partecipiamo organizzato dall’Amministrazione comunale al centro sociale della Cassina Ferrara giovedì scorso.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

Da diversi anni scolastici la scuola Pizzigoni e alla Damiano Chiesa è arriva la sperimentazione di scuola “senza zaino”. “Si tratta – si legge sul sito dell’istituto comprensivo – di un modello didattico ed educativo introdotto Toscana una dozzina di anni fa che si è poi diffuso in tutta Italia. È un modello di scuola che raccoglie le tante esperienze di pedagogia attiva della scuola italiana e le rielabora dando loro un senso e una coerenza globale, rendendole pratica didattica quotidiana. Attualmente sono oltre 300 le scuole, in gran parte primarie, che adottano questo modello educativo”. Al momento ci sono classi “senza zaino” sia alla Damiano Chiesa sia alla Pizzigoni ma per i remigini dell’anno scolastico 2023/2024 la direzione ha deciso di far classi di prima solo “senza zaino” alla Pizzigoni e solo “con lo zaino” alla Damiano Chiesa.

“Questa novità è problematica per molte famiglie – hanno spiegato i genitori – perchè impedisce ai bimbi di iniziare il proprio percorso di studi nella scuola più di prossimità creando problemi per chi ha figli in plessi diversi, per chi ha una rete di genitori vicini di casa con cui collabora ma anche banalmente per la socializzazione dei più piccoli. Non è la stessa cosa frequentare la Pizzigoni o la Damiano Chiesa per un bimbo e non è neanche giusto limitare la scelta sulla modalità didattica dei genitori per motivazioni logistiche”.

Un problema decisamente impattante per le famiglie del quartiere tanto che l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò, pur ricordando l’autonomia su questo fronte degli istituti, ha annunciato l’intenzione di affrontare il tema per prossimo incontro la dirigente scolastica “anche è chiaro che la novità ha una ricaduta sulla vita cittadina anche sull’aspetto degli spostamenti interni al quartiere”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione