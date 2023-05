x x

SARONNO – Ultimi ritocchi nel pomeriggio di ieri giovedì 26 maggio prima dello smantellamento del cantiere: da oggi il tratto di via Roma che da Introni arriva a via Piave sarà riaperto al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Una novità attesa da molti saronnesi ed automobilisti visto che il cantiere era stato aperto a metà gennaio nell’ambito di un intervento per la mobilità sostenibile in città che prevedeva la riqualificazione dei marciapiedi, la realizzazione del tratto di ciclabile tra via Miola e via Biffi e il rialzo dell’intersezione tra via Biffi e via Roma.

A fare il punto è proprio l’Amministrazione comunale con un post su Facebook che spiega che a breve l’opera sarà conclusa con segnaletica orizzontale e verticale: “Terminato l’intervento di realizzazione delle piste ciclopedonali su entrambi i lati della carreggiata, è stato posizionato il dosso all’ingresso di via Biffi, sono state sistemati i chiusini e le caditoie sulla carreggiata e si è provveduto a posizionare il nuovo manto di asfalto. Manca ora soltanto la segnaletica orizzontale, che verrà effettuata nei prossimi giorni”.

