CERIANO LAGHETTO – E’ arrivata la batosta per uno degli spacciatori che si occupavano dello smercio di droga nel Parco Groane: al tribunale di Monza il giudice per le udienze preliminari – con la formula del rito abbreviato ed in qualche caso del patteggiamento – ha “distribuito” condanne sino a 9 anni di reclusione. Alla sbarra c’erano 8 marocchini.

Gli extracomunitari facevano parte del gruppo di 24 stranieri arrestati nel dicembre scorso dai carabinieri nell’ambito di una indagine anti-spaccio nelle Groane, ed erano chiamati a rispondere a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, porto di armi, lesioni gravissime e detenzione di stupefacenti. La pena più pesante, 9 anni, per un 56enne ritenuto uno degli organizzatori dello spaccio. Il futuro il processo agli altri imputati.

(foto archivio: controlli dei carabinieri nei boschi della zona)

27052023