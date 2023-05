x x

SARONNO – Sono oltre 600 i voti dei saronnesi arrivati alla redazione de ilSaronno per contribuire a decretare il gusto dell’estate 2023.. Tantissimi i saronnesi, ma anche i golosi residenti nei comuni limitrofi, che hanno assaggiato uno dei gusti in concorso (cioccolato, fiordilatte, fragola, pistacchio, nocciola e ilSaronno) e hanno inviato in redazione i propri voti (da uno a 5) indicando la propria gelateria preferita tra le 4 eccellenze saronnesi in concorso.

Oggi parte l’ultimo weekend di concorso dopo che i buoni, 100 gelati gratis per ogni gelateria, sono andati letteralmente a ruba. L’invito è quindi quello di approfittare delle uscite di sabato e domenica per assaggiare i gusti che vi mancano.

Magari partendo proprio dai gusti ilSaronno: creati dalle gelaterie per i 10 anni della nostra testata.

Al Glicine (piazza Aviatori d’Italia 3) il gusto ilSaronno è un gelato con un sapore mediterrano con scorzette di arance e limone molto cremoso e dai profumi mediterranei. Al Gelato in corso (corso Italia 38) il gusto dedicato alla testata online parte da una crema classica profumata al limone con scorzette di arancia e un tocco di amaretti per unire un tocco locale ricordando la saronnesità del giornale che da dieci anni informa i cittadini. Da Mivolà (via Miola 38) il gusto ilSaronno è un gelato Amaretto di Saronno con scorzette di arancia semicandite e Amaretti Lazzaroni. È un gusto morbido e avvolgente, con un tocco di alcolico dato dal liquore originario saronnese, il sapore dolce amaro delle scorzette e il croccante degli Amaretti che si sbriciolano nel gelato. Scelta controcorrente per Il Gelato (Piazza Unità d’Italia 54) che per ilSaronno propone un gianduia con crumble alla mandorla e salsa al mirtillo.

Come funziona

gustare un gelato in una delle 4 gelaterie che aderiscono al concorso scegliendo uno dei 5 gusti in gara (cioccolato, fiordilatte, fragola nocciola, pistacchio) o ilSaronno. esprimere il proprio voto, da 1 a 5 (è il voto più alto), inviato il nome della gelateria, il gusto e il voto via mail a [email protected] o via whatsapp al 3202734048 scoprire giorno per giorno nel mese di giugno su ilSaronno dove trovare i migliori gusti di Saronno e godersi il meglio per l’intera bella stagione.

