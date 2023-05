x x

CISLAGO – Un vandalismo, una dimenticanza, cos’è successo esattamente nel tardo pomeriggio di ieri alla casetta dell’acqua di Cislago? Chi è andato a rifornirsi ha trovato dei flaconcini di medicinale abbandonati nel vano dove si appoggiano le bottiglie e sulla mansola sottostante. Presente anche del materiale cartaceo, all’apparenza le spiegazioni d’uso dei medicinali stessi.

Vicenda insolita, di cui si è parlato anche sui social (sono comparse anche alcune foto a testimoniare l’accaduto, ne pubblichiamo un particolare); nella giornata odierna l’Amministrazione civica dovrà fare intervenire gli addetti della nettezza urbana per le pulizie.

La casetta dell’acqua è stata inaugurata a fine 2013 dall’Amministrazione civica, collocata in via Don Luigi Monza in zona mercato.

