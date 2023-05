x x

GERENZANO – Cade della moto e finisce all’ospedale con lesioni e contusioni varie: la disavventura è capitata ad una ragazza di 17 anni ieri sera mentre alle 19.40 stava percorrendo via Monte Grappa di Gerenzano. Il sinistro si è verificato all’intersezione della rotonda con l’ex statale Varesina, in quel tratto di via Clerici, praticamente al confine con Saronno.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno deviato il traffico, e l’ambulanza del Sos Mozzate. La giovane motociclista è stata infine trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco. In corso gli accertamenti dei militari dell’Arma sulla dinamica dell’accaduto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

29052023