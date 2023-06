x x

CESANO MADERNO – Cesano Maderno si colora di ciclamino: giovedì 𝟭𝟱 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 la città ospiterà la partenza della 5′ tappa del Giro d’Italia Under 23, organizzato da Rcs sport con la Federazione ciclistica italiana.

Le nuove star del ciclismo mondiale percorreranno le strade cittadine, da piazza Monsignor Arrigoni (partenza alle 11.55) proseguendo per corso della Libertà, corso Roma, corso Matteotti, via Duca d’Aosta, viale Indipendenza, via Cavallotti, via Sant’Eurosia, via Val Camonica, via Manzoni, per poi continuare fino a Manerba del Garda dove, dopo 154 chilometri di corsa, ci sarà il traguardo della tappa.

Per i tanti appassionati di ciclismo della zona una occasione davvero imperdibile per vedere i campioni del domani.

