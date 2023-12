Sport

CESANO MADERNO – Partita molto combattuta ed equilibrata quella disputata nel pomeriggio di oggi tra i padroni di casa del Cesano Maderno e la Cogliatese nello stadio comunale Vaghi in occasione della tredicesima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como.

Con le reti di Capodivento per la squadra di casa e Ponti per la squadra ospite, la partita finisce con l’equilibrato risultato di 1-1 con il quale entrambe le squadre conquistano un punto. La Cogliatese, dunque, dopo la vittoria della scorsa settimana contro la Virtus Calcio Cermenate, trova un pareggio con il quale rimane al decimo posto della classifica con 16 punti a -1 da Virtus Cermenate e Figino Calcio. Risultato simile per il Cesano Maderno che, con il punto conquistato oggi, rimane al dodicesimo posto del girone con 14 punti ad una sola lunghezza di distanza dal Dal Pozzo che oggi ha perso per 0-1 contro la Gerenzanese.