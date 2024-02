ilGro

CESANO MADERNO – Il rapper Lazza ha scelto la location di Villa Borromeo Arese di Cesano Maderno per il video del suo nuovo singolo 100 Messaggi.

In moltissimi i residenti che hanno riconosciuto la villa storica dall’affresco pubblicato nelle storie Instagram del giovane cantante, in cui pubblicizzava l’uscita del suo singolo “100 messaggi”, di cui è uscita la versione del video registrata in studio e provvista di testo sullo schermo.

Jacopo Lazzarini, in arte “Lazza”, è un rapper e musicista, la cui popolarità è esplosa dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2023, con la canzone “Cenere”, con cui ha vinto il secondo gradino del podio del festival della canzone italiana.

(in foto: la storia Instagram del cantante in cui appare un affresco di Villa Borromeo Arese)

