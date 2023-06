x x

SARONNO – Finale Champions, oltre 2 mila nerazzurri sul pratone del Parco del Lura per tifare Inter davanti al maxischermo.

Malore durante la staffetta 24 per un’ora in corso allo stadio comunale Colombo Gianetti dove un partecipante 52enne ha avuto un colpo di calore. È successo intorno alle 16. Gli organizzatori hanno, ancora una volta, dato prova di un ottimo tempismo e prontezza. Appena il partecipante che stava correndo la sua frazione si è accasciato a terra sono subito arrivati i volontari e anche il personale specializzato. Il personale sanitario sul posto presto raggiunto da automedica ed elisoccorso.

Una Topolino amaranto come canta Paolo Conte, una Panda che ha fatto il giro del mondo, una Ferrari e l’ormai celeberrima Fiat 2800 Torpedo Reale che era stata realizzata per il re Vittorio Emanuele III sono alcune delle vetture che si trovano oggi in piazza Libertà a Saronno nell’ambito dell’iniziativa solidale organizzata a sostegno di Croce Rossa.

11062023