SARONNO – Troppo alcol nella notte a Saronno, una persona ha lamentato uno stato di intossicazione etilica. L’allarme è scattato alle 0.15 quando ad Areu, il coordinamento regionale dei mezzi di soccorso, è stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà in via Vergani, appena fuori dal centro storico nella zona alle spalle del complesso oratoriano.

Sul posto è prontamente accorsa una ambulanza della Croce rossa cittadina, il cui personale ha soccorso un uomo di 45 anni, che comunque si è successivamente ripreso. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Per quanto riguarda gli interventi delle ambulanze a Saronno, due quelli avvenuti in orario pomeridiano allo stadio di via Biffi per soccorrere partecipanti alla staffetta podistica.

(foto archivio)

11062023