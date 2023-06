x x

SARONNO – Dopo il gran caldo di ieri pomeriggio la pioggia nella notte. Stanno superando anche la prova meteo le 47 squadre della Staffetta 24 per un’ora in corso da ieri mattina alle 10. Anche grazie agli organizzatori del Gap la notte è trascorsa senza particolari problemi malgrado la pioggia che ha messo alla prova gli atleti in pista e anche il villaggio delle tende delle squadre.

Alle 4 la partenza degli atleti dell’Ultra che correranno per 6 ore da soli. La gara si concluderà per tutti squadre e atleti dell’ultra stamattina alle 10,30. Mezz’ora dopo rispetto alla prassi per la pausa di ieri pomeriggio quando un atleta di 53 anni si è sentito male, vittima di un colpo di calore, e per soccorrerlo è arrivato l’elisoccorso. In contemporanea è stato male anche un altro partecipante portato in ambulanza all’ospedale di Saronno. La macchina organizzativa ha fermato la corsa per l’arrivo dell’elicottero che ha portato il primo ferito all’ospedale San Gerardo di Monza e tutto è stato gestito nel migliore dei modi.

Grande successo anche per la baby staffetta che ha visto la presenza di 100 bimbi che hanno voluto correrla per ben tre volte.

